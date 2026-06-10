أحمد موسى: منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة تقضي على الوسطاء وتوفر خدمات أسرع للمواطنين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة تعتمد على تطوير شامل في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير ماكينات خدمة ذاتية وخدمات إلكترونية حديثة تتيح إنجاز الإجراءات بشكل أسرع وأكثر سهولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات، تسهم في القضاء على دور السماسرة والوسطاء، عبر الاعتماد على أنظمة رقمية تقلل التدخل البشري وتحد من فرص التعقيد أو الاستغلال، مشيرًا إلى أن الدولة توفر منظومة متطورة تستهدف بالأساس خدمة المواطن بشكل مباشر.

وأضاف أن هذه المنظومة تمثل مشروعًا قوميًّا لإصلاح شامل في قطاع التأمينات والمعاشات، من خلال تحديث آليات العمل وتطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي الكامل.

صرف المعاش في حالة الوفاة خلال 72 ساعة،

وأشار إلى أن من أبرز مميزات النظام الجديد سرعة صرف المستحقات، حيث يمكن صرف المعاش في حالة الوفاة خلال 72 ساعة، بما يعكس كفاءة المنظومة الجديدة في تسريع الإجراءات وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

