الغربية: حملات تموينية على المخابز تُسفر عن تحرير ٢٢ محضرًا

شنت الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالغربية حملات تموينية مكبرة بالغربية استهدفت بندر بسيون وقرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة الخبز.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت أعمال الحملة ببندر بسيون عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، حيث تم ضبط مخبزين بناحية شارع المركز لإنتاج خبز ناقص الوزن بواقع 16 و8 جرامات، كما تم ضبط 3 مخابز بشارع المتيت لإنتاج خبز ناقص الوزن بواقع 13 و9 و9 جرامات.

وفي قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، تم تحرير محضر لمخبز بسبب عدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبز آخر بالقرية،وفيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، تم تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة ببندر بسيون وقرية كفر جعفر إلى 14 محضرًا.

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بتنفيذ حملة تموينية بمركز سمنود، أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة شملت 5 محاضر نقص وزن، ومحضري تصرف في عدد شكارتين وثلاثة شكاير دقيق مدعم، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود لوحة تشغيل،وبذلك يصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة وهي بندر بسيون وقرية كفر جعفر بمركز بسيون، إلى جانب مركز سمنود، إلى 22 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.