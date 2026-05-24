قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام
قليل قوي .. شوبير يفجر مفاجأة حول راتب معتمد جمال في الزمالك
الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
أحمد شوبير: استمرار معتمد جمال ضرورة داخل الزمالك
أهم 5 دعوات في يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن
شهيدة لقمة العيش.. حكاية فاطمة عاملة يومية لاقت ربها في حادث على الطريق بالمنوفية
أحمد شوبير: معتمد جمال صنع المعجزة مع الزمالك
بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال
إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص بالشرقية
مصدر إيراني: الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي
لحظات مؤثرة.. شوبير يكشف كواليس حالة محمد صلاح داخل ليفربول
بيدربهم على السباكة والنجارة.. القومي للمرأة يطلق مبادرة «اتعلمي.. ووفري.. واكسبي» بالأسمرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية: حملات تموينية على المخابز تُسفر عن تحرير ٢٢ محضرًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شنت الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالغربية حملات تموينية مكبرة بالغربية استهدفت بندر بسيون وقرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة الخبز.

توجيهات حملات مرورية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت أعمال الحملة ببندر بسيون عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، حيث تم ضبط مخبزين بناحية شارع المركز لإنتاج خبز ناقص الوزن بواقع 16 و8 جرامات، كما تم ضبط 3 مخابز بشارع المتيت لإنتاج خبز ناقص الوزن بواقع 13 و9 و9 جرامات.

ردع مخالفين 

وفي قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، تم تحرير محضر لمخبز بسبب عدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بمخبز آخر بالقرية،وفيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، تم تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة ببندر بسيون وقرية كفر جعفر إلى 14 محضرًا.

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بتنفيذ حملة تموينية بمركز سمنود، أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة شملت 5 محاضر نقص وزن، ومحضري تصرف في عدد شكارتين وثلاثة شكاير دقيق مدعم، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود لوحة تشغيل،وبذلك يصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة وهي بندر بسيون وقرية كفر جعفر بمركز بسيون، إلى جانب مركز سمنود، إلى 22 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ردع مخالفين 

واكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين حملات تموينية مخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

اقطاي عبدالله

الأهلي يكشف إلى صدى البلد موقف التعاقد مع أقطاي عبدالله

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن بنهايه تعاملات اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

ترشيحاتنا

الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية

التنمية المحلية تنظم ورشة عمل عن الحرف اليدوية والاستدامة والتسويق

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

حياة كريمة.. تأسيس 20 شركة ناشئة وتشغيل 56 مشروع للنساء بأسيوط وسوهاج وقنا

تنظيم المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة

المجلس القومي يعلن تنظيم المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة

بالصور

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان لامع في آخر ظهور لها

ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد