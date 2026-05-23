إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

تموين الوادي الجديد: حملات على المخابز والأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

منصور ابوالعلمين

ترأست الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، وياسر حمدان وكيل المديرية، اجتماعًا موسعًا ضم مديري إدارات التموين بالمراكز والإدارات الخارجية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية.

وأكدت دكتورة سلوى مصطفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع الجاهزية بكافة الإدارات التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة خلال أيام العيد، ومتابعة إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وناقشت مراجعة أرصدة السلع التموينية والاستراتيجية، وانتظام صرف المقررات التموينية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بجميع المراكز والقرى. 

وأكدت التنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها خلال إجازة العيد.

وأوضح ياسر حمدان وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الإدارات ورفع درجة الجاهزية القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية لأهالي الوادي الجديد.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التموينية والمخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية للمواطنين خلال فترة العيد.

وتكثف المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية ومستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، مع استمرار متابعة أرصدة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع المراكز والقرى.

تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب التنسيق المستمر بين الإدارات التموينية المختلفة لضمان استقرار الأسواق وتقديم أفضل الخدمات التموينية لأهالي المحافظة طوال أيام عيد الأضحى.

