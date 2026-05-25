إلهام أبو الفتح
طه جبريل
محافظات

التموين تعلن جدول عمل مخابز الوادي الجديد في عيد الأضحى

سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين
منصور ابوالعلمين

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار عمل المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تنظيم منح الإجازات لبعض المخابز بما لا يؤثر على توافر الخبز للمواطنين.

 وذلك في إطار خطة المديرية لضمان انتظام إنتاج الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مع تكثيف المرور الرقابي للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية وجودة الإنتاج.


وأكدت وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التموينية والمخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لضمان توافر السلع الأساسية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير بدائل مناسبة بأسعار مخفضة، أوضحت أن فروع الشركة المصرية للجملة بالمحافظة شهدت توفير كميات من اللحوم البلدية والمستوردة، حيث تم طرح ٨ عجول لحم سوداني بسعر ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توفير ٤ أطنان من اللحوم الهندية بسعر ٢٦٠ جنيهًا للكيلو، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال موسم العيد.

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة الإدارات التموينية بالمراكز، تعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة انتظام العمل بالأسواق والمخابز والمنافذ التموينية، ورصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وأشارت إلى استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والسلع الغذائية والثلاجات، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما ناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528، أو عبر غرفة عمليات مديرية التموين على الرقم 0922928959، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال الصفحة الرسمية للمديرية، مؤكدةً أن أجهزة التموين تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع طوال فترة العيد.

