تحرير 29 محضراً ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة استهدفت ضبط المخالفات التموينية بمختلف المخابز البلدية.

جاءت الحملة بتعليمات سامح شبل، وكيل الوزارة، والدكتور خالد البوهي وكيل المديرية، حملات متنوعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وتمكنت الحملات من تحرير 29 محضرًا، من بينها 18 محضر نقص وزن، و11 محضر تصرف، توقف، عدم إعطاء بون، عدم نظافة أدوات عجين، ومحضر تصرف دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء.