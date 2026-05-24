ضبط 164 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، من ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للانتاج الزراعي.

جاءت هذه الحملة بناءً على تعليمات سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ والدكتور خالد البوهي وكيل المديرية.

ترأس الحملة الدكتور سامح البنا، مدير إدارة تموين بلطيم للمرور الرقابة علي الأسواق العامة والتأكد من مدى التزامها بالقرارات والقوانين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر لصاحب محل بمدينة بلطيم لحيازته وعرضه للبيع 164 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الزراعي بالمحل الخاص بها.