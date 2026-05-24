محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من إنشاء شلترين لإيواء الكلاب الحرة

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عن خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة، تضمنت الانتهاء من تنفيذ شلترين لإيواء الكلاب الحرة بمدينة كفرالشيخ تحت إشراف أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وذلك في إطار خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الآمن والحضاري مع الظاهرة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير أماكن إيواء مجهزة وفق الاشتراطات البيئية والصحية، بما يضمن تنفيذ برامج التعقيم والتحصين والرعاية البيطرية بأساليب علمية وآمنة، إلى جانب دعم فرق العمل بالأدوات والمستلزمات اللازمة للسيطرة على الكلاب الحرة والحد من انتشارها بالشوارع والميادين العامة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، تشمل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتشغيل شلاتر الإيواء بصورة منظمة وآمنة، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتحقيق التعامل الإنساني والحضاري مع الحيوانات الحرة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار المتابعة الدورية لأعمال شلاتر الإيواء الجديدة، والتوسع في تنفيذ الحلول العلمية المستدامة لمواجهة الظاهرة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.