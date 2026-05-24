وفاة فلاح إثر إصابته بماكينة حصاد القمح في كفر الشيخ

شهدت قرية قونة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وفاة فلاح متأثرًا بإصابته بماكينة حصاد القمح.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مستشفى قلين التخصصي بوصول «أ.م» 33 سنة، فلاح، مصابًا بكسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاته أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة وتم إيداعه بها تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات أن المتوفى أثناء قيامه بحصاد محصول القمح بأرضه الزراعية بذات الناحية، قام بتجميع المفرش الخاص بماكينة الحصاد تلامس المفرش بعمود الكردان الخاص بالماكينة أثناء تشغيله، مما أدى إلى جذبه والتفاف المفرش حوله والضغط عليه وسقوطه أرضاً، وحدوث إصابته المشار إليها ووفاته.

بانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة ادعاء الإصابة من ماكينة حصاد القمح أدت إلى حدوث نزيف بالبطن.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2412 لسنة 2026 إدارى مركز قلين.