محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي»، تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، فضلاً عن تركيب سلال للقمامة على الأرصفة بالشوارع، وجهود الوحدات المحلية فى تطوير منظومة النظافة والتجميل.

تابع محافظ كفرالشيخ أعمال النظافة العامة والتجميل ودهان البلدورات وزراعة الأشجار، مكلفًا بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة النظافة وتحقيق مستهدفات المبادرة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا.

أشاد محافظ كفرالشيخ بجهود العاملين بمنظومة النظافة ورؤساء الوحدات المحلية والشباب المشاركين في المبادرة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المبادرة، والحفاظ على ما يتم إنجازه، ونشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري، مع استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات والخدمات بالمراكز والمدن.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والتجميل، إلى جانب تطوير حاويات التجميع، ونقل المقالب الوسيطة، وتحديث معدات الجمع والكنس، فضلًا عن أعمال التشجير، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتطوير منظومة الإنارة العامة، ورفع كفاءة الميادين والشوارع والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة والخدمات المقدمة.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ عدد من المبادرات التنموية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، و«كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء، و«تأهيل الطرق» لرفع كفاءة الطرق، و«جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل، و«من التكهين إلى التشغيل» لإعادة تأهيل وصيانة المعدات بدلًا من تكهينها، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

