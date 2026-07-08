شروط ريال أوفييدو لرحيل هيثم حسن

ارتفعت أسهم هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما لفت الأنظار بأدائه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، ما دفع عددا من الأندية الأوروبية إلى متابعة موقفه تمهيدا للتعاقد معه.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، تلقى ريال أوفييدو عدة استفسارات وعروضا أولية بشأن اللاعب، إلا أن إدارة النادي تتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والبالغة 12 مليون يورو، للموافقة على رحيله.

ويعود تمسك أوفييدو بهذا المبلغ إلى وجود اتفاق سابق مع فياريال، يقضي بحصول الأخير على 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو ما يجعل النادي الإسباني يرفض أي عرض يقل عن القيمة المحددة.

وفي السياق نفسه، يواصل سيلتك الاسكتلندي اهتمامه بضم هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن القيمة المتوقعة لعرضه، والتي تقدر بنحو خمسة ملايين يورو، لا تزال بعيدة عن مطالب ريال أوفييدو.

وكان هيثم حسن قد قدم مستويات مميزة بقميص منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث صنع هدفا أمام الأرجنتين، كما ساهم في هجمة انتهت بهدف آخر ألغته تقنية الفيديو، ليعزز فرص انتقاله إلى ناد أوروبي جديد خلال الميركاتو الصيفي.