معايير دقيقة.. محافظ كفر الشيخ: تقييم شامل لأداء رؤساء المراكز والمدن

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأح، اجتماعًا لمناقشة أعمال لجنة تقييم أداء المراكز والمدن، وذلك في إطار الحرص على متابعة مستوى الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة العمل المحلي بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ أن الاجتماع تناول مناقشة نسب ومعايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن، من خلال لجنة تقييم أداء المراكز والمدن، بما يضمن تطبيق منظومة تقييم موضوعية تعتمد على مؤشرات واضحة، تعكس مستوى الإنجاز الفعلي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء الميداني.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن منظومة التقييم تستهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار بناءً على معايير دقيقة تشمل الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن التقييم يمثل أداة تطوير وتحفيز، وليس مجرد ترتيب إداري.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لنتائج التقييم، وربطها بمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية، وتحقيق أعلى معدلات الأداء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري كفء وقادر على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة كفرالشيخ.

من جانبه أوضح نائب محافظ كفرالشيخ، أن نتائج التقييم ترجمة حقيقية لمستوي الأداء على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء وتحفيز الوحدات المحلية على التنافس الإيجابي لخدمة المواطنين، من خلال دعم المتميزين وتصحيح أي قصور، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بكافة مناطق المحافظة.