استعدادًا لعيد الأضحى.. إقامة 13 سوقًا بمراكز ومدن كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، تكثيفا لإقامة أسواق اليوم الواحد في إطار ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ؛ وذلك لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، وتجار الجملة والتجزئة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن سوق اليوم الواحد متواجدة في 13 مدينة ومركزًا بنطاق محافظة كفر الشيخ ويتم تنظيمه بشكل دوري، بما يضمن استدامة توفير السلع للمواطنين، ويعزز من دور هذه الأسواق كأحد الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.