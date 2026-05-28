محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير مداخل معبد فيلة وفق معايير عالمية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مداخل معبد فيلة ، والذى تنفذه مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر

وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية تضم الطرق والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة العامة للطرق والكبارى ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، إلى جانب المراسى والمحاجر .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ رؤية أسوان 2040 ، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل.

وكان محافظ أسوان قد إعتمد الرؤى التصميمية الخاصة بالمشروع ، مع وضع برنامج زمنى للتنفيذ خلال 5 أشهر بدءاً من 26 إبريل الماضى ، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية التى تراعى الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى لمعبد فيلة ، مع تحقيق التطوير الحضارى للموقع والمنطقة المحيطة به .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المشروع يستهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى لأحد أبرز المقاصد الأثرية والسياحية فى مصر والعالم ، من خلال تطوير المدخل الرئيسى لمعبد فيلة بما يعكس قيمته التاريخية الفريدة ، ويعزز الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يتناسب مع مكانتها السياحية العالمية .

معبد فيله

وأوضح المحافظ بأن المشروع يمثل خطوة نوعية ضمن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة ، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل بين الحفاظ على التراث الأثرى وتطوير الخدمات السياحية والبنية المحيطة بالموقع ، بما يسهم فى تقديم تجربة متميزة للزائرين والسائحين من مختلف الجنسيات .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن تطوير مداخل معبد فيلة يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التنموية والسياحية التى تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية لمحافظة أسوان ، بما يدعم موقعها على خريطة السياحة العالمية ، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

ويأتى مشروع تطوير مداخل معبد فيلة فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها محافظة أسوان للإرتقاء بالمقاصد السياحية والأثرية ، وتحسين البنية والخدمات المقدمة للزائرين ، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة التنمية .