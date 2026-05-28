قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس المعاهد القومية: وزير التعليم أعاد الطلاب للمدارس وسد عجز المعلمين
السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج
صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026
الزراعة تحذر المواطنين: صفحات وهمية تنتحل اسم الوزارة لبيع منتجات غذائية
مونديال المفاجآت.. 4 منتخبات تكتب التاريخ لأول مرة في كأس العالم 2026
الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة مال ومحاولة خطف طفل بعين شمس
لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي
مجزرة جديدة في جنوب لبنان.. 11 قتيلا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية متفرقة
في ذكراه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جورج سيدهم
لاعيبة وجودها زي عدمه .. ميدو يعلق على قائمة حسام حسن في المنتخب
عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة
مصادر.. صلاح قد يغيب عن ودية مصر وروسيا بفرمان العميد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير مداخل معبد فيلة وفق معايير عالمية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مداخل معبد فيلة ، والذى تنفذه مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر 

 وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية تضم الطرق والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة العامة للطرق والكبارى ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، إلى جانب المراسى والمحاجر .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ رؤية أسوان 2040 ، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل. 

وكان محافظ أسوان قد إعتمد الرؤى التصميمية الخاصة بالمشروع ، مع وضع برنامج زمنى للتنفيذ خلال 5 أشهر بدءاً من 26 إبريل الماضى ، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية التى تراعى الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى لمعبد فيلة ، مع تحقيق التطوير الحضارى للموقع والمنطقة المحيطة به .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المشروع يستهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى لأحد أبرز المقاصد الأثرية والسياحية فى مصر والعالم ، من خلال تطوير المدخل الرئيسى لمعبد فيلة بما يعكس قيمته التاريخية الفريدة ، ويعزز الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يتناسب مع مكانتها السياحية العالمية .

معبد فيله 

وأوضح المحافظ بأن المشروع يمثل خطوة نوعية ضمن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة ، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل بين الحفاظ على التراث الأثرى وتطوير الخدمات السياحية والبنية المحيطة بالموقع ، بما يسهم فى تقديم تجربة متميزة للزائرين والسائحين من مختلف الجنسيات .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن تطوير مداخل معبد فيلة يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التنموية والسياحية التى تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية لمحافظة أسوان ، بما يدعم موقعها على خريطة السياحة العالمية ، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

ويأتى مشروع تطوير مداخل معبد فيلة فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها محافظة أسوان للإرتقاء بالمقاصد السياحية والأثرية ، وتحسين البنية والخدمات المقدمة للزائرين ، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة التنمية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

ياسمين عبد العزيز

راقية ومتواضعة.. صانع محتوى سعودي يلتقي ياسمين عبدالعزيز في مناسك الحج

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

حكم الصيام في أيام التشريق

حكم الصيام في أيام التشريق للحاج وغير الحاج .. المأثور عن النبي ﷺ

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق.. ماذا قال العلماء؟

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد