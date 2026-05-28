القبض على 31 شابا قادوا موكب دراجات نارية على الطريق السريع بدمياط

كشفت أجهزة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من قائدى الدراجات النارية بأداء حركات إستعراضية مُعرضين حياتهم والآخرين للخطر بأحد الطرق السريعة بدمياط.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (31 دراجة نارية من بينهم 21 دراجة "بدون لوحات معدنية") وقائديها وقت إرتكاب الواقعة (31 شخص لـ"7 منهم معلومات جنائية" - جميعهم لا يحملون رخص قيادة).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو والإستعراض.

تم التحفظ على الدراجات النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.



