محافظ الوادي الجديد تشهد نحر أضاحي التضامن لصالح عمال الوحدات المحلية والأسر المستحقة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز الداخلة اليوم، المجزر المطور بمدينة موط، لمتابعة انتظام أعمال ذبح الأضاحي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ، والدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وشهدت المحافظ إجراءات الكشف البيطري للأضاحي، والتي تضمنت ذبح 4 عجول مساهمةً من إحدى الجمعيات الأهلية بمناسبة العيد، تمهيدًا لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعمال النظافة والخدمات بالمركز. مشددةً على تخصيص بعض الأضاحي بكل مركز لصالح عمال النظافة بالتنسيق مع المديرية، كما تابعت انتظام سير العمل داخل المجزر ومستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة المجازر وتكثيف أعمال الرقابة الصحية خلال أيام العيد؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.