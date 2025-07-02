كريستوفر نولان يكشف عن أول بوستر لفيلمه الملحمي الجديد «The Odyssey»

أصدر المخرج البريطاني الشهير كريستوفر نولان أول بوستر رسمي لفيلمه المرتقب “The Odyssey” (الأوديسة)، والمقرر عرضه عالميًا في دور السينما بتاريخ 17 يوليو 2026، ليكون أحد أبرز إنتاجات هوليوود المنتظرة خلال العام المقبل.

ويُعد الفيلم إعادة تخيّل معاصرة لملحمة “هوميروس” الإغريقية الشهيرة، والتي تُصنّف كأحد أهم النصوص الأدبية الكلاسيكية في التاريخ الغربي.

يحمل البوستر الرسمي عبارة قوية وجريئة: “Defy the Gods” (تحدي الآلهة)، ما يعكس بوضوح الطابع الملحمي والصدامي الذي يعتزم كريستوفر نولان تقديمه في الفيلم.

ويظهر في البوستر تمثال يوناني قديم لرأس إله مقطوع، تتصاعد منه الأدخنة والنيران، في دلالة بصرية على صراع الإنسان مع القدر والقوى السماوية.

يعد فيلم “The Odyssey” المشروع السينمائي الأضخم في مسيرة كريستوفر نولان، حيث تبلغ ميزانيته المعلنة أكثر من 250 مليون دولار.

إلى جانب تشارليز ثيرون، يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم الكبار، أبرزهم مات ديمون في دور “أوديسيوس”، توم هولاند في دور “تيليماكوس"، آن هاثاواي بدور “بينيلوب”، زندايا في دور “أثينا”.

بالإضافة إلى أسماء لامعة مثل: روبرت باتينسون،، جون بيرنثال، لوبيتا نيونجو، بيني سافدي، إليوت بيج، ميا جوث ، وجون ليجويزامو.

الفيلم من إنتاج شركة Syncopy التي يملكها كريستوفر نولان وزوجته إيما توماس، وهو من تأليف نولان نفسه.

وقد بدأ تصويره فعليًا في فبراير 2025، في مواقع تصوير طبيعية متعددة تمتد من اليونان، إيطاليا، المغرب، أيرلندا، إسكتلندا إلى استوديوهات داخل المملكة المتحدة.

وقد تم تصوير الفيلم باستخدام كاميرات IMAX 65mm بالكامل، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها، ما يعزز من التجربة البصرية المبهرة التي يَعِد بها العمل.

تزامن إطلاق البوستر مع تقارير تؤكد عرض مقطع تشويقي أول للفيلم في دور السينما ابتداءً من 2 يوليو، قبل فيلم “Jurassic World: Rebirth”.