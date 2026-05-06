لأول مرة.. فورد برونكو تطيح بـ جيب رانجلر من على عرش المبيعات

حققت سيارة "فورد برونكو" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في شهر أبريل لعام 2026، حيث نجحت في التفوق على منافستها التقليدية "جيب رانجلر" من حيث حجم المبيعات لأول مرة منذ إعادة إطلاقها في عام 2021.

وكشفت شركة فورد في تقريرها الأخير أن برونكو تمكنت من حسم الصدارة بفارق هو الأكبر في تاريخ المنافسة بين الطرازين، مما يمثل تحولًا جوهريًا في تفضيلات المستهلكين داخل السوق الأمريكي والعالمي.

ورغم أن عام 2025 شهد أفضل أداء سنوي لبرونكو، إلا أن رانجلر كانت لا تزال تحتفظ بالمركز الأول إجمالًا، وهو ما تغير تمامًا مع انطلاقة الربع الثاني من عام 2026، لتؤكد فورد ريادتها في قطاع سيارات الدفع الرباعي المخصصة للمغامرات.

أرقام قياسية ونمو متصاعد لمبيعات برونكو رغم تحديات السوق العالمية

سجلت مبيعات فورد برونكو في أبريل 2026 قفزةً نوعيةً بنسبة بلغت تقريبًا 19% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تم تسليم 17,073 وحدةً للعملاء خلال شهر واحد فقط.

وعلى صعيد الأداء التراكمي منذ بداية العام، ارتفعت مبيعات برونكو بنسبة 2.7% لتصل إلى 48,270 سيارةً في الأشهر الأربعة الأولى من 2026.

ويأتي هذا التفوق في وقت شهدت فيه مبيعات فورد الإجمالية في الولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 14.4% نتيجة عوامل سوقية متعددة، مما يبرز القوة الاستثنائية لطراز برونكو وقدرته على جذب المشترين حتى في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، معتمدًا على تصميم يجمع بين الطابع الكلاسيكي والتقنيات الحديثة الفائقة.

اشتعال المنافسة ومستقبل الصراع بين عمالقة الدفع الرباعي في عام 2026

يمثل هذا الانتصار التسويقي لشركة فورد جولةً جديدةً وحاسمةً في واحدة من أشرس المنافسات داخل سوق السيارات؛ حيث كانت جيب رانجلر تتربع على عرش فئة الـ "SUV" المخصصة للطرق الوعرة لسنوات طويلة دون منافس حقيقي.

إن نجاح برونكو في إزاحة رانجلر يضع ضغوطًا هائلةً على علامة "جيب" لإعادة ابتكار استراتيجياتها وتقديم تحديثات قادرة على استعادة الصدارة.

ومع استمرار هذا الصراع، يظل المستهلك هو الرابح الأكبر عبر الحصول على خيارات أكثر تطورًا وقوة، مما يجعل من عام 2026 عامًا استثنائيًا يعيد رسم خارطة القوى في عالم سيارات الدفع الرباعي التي لا تقبل المساومة على الأداء أو التميز.