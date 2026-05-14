أسد يحقق ما يقرب من 2 مليون جنيه قبل عرضه الرسمي بيوم

قبل عرضه الرسمي في 85 دار عرض في أكثر من 20 محافظة، تمكن فيلم "أسد" من أن يحقق مايقرب من 2 مليون جنيه (1,751,378 مليون جنيه) في 67 دار عرض، وعلى الجانب الآخربدأ الفيلم عرضه رسميا اليوم ما بين القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والغربية والقليوبية وأسوان والشرقية والمنوفية وشمال وجنوب سيناء والسويس والأقصر والفيوم وأسيوط والإسماعيلية والمنيا والبحيرة وبورسعيد والوادي الجديد، عبر 583 عرضًا يوميًا.

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.