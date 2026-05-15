حاتمي : القوات المسلحة ستحمي وحدة أراضي إيران واستقلالها

أكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن القوات المسلحة ستحمي وحدة أراضي إيران واستقلالها ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة.

ووفق وكالة تسنيم ؛ فقد طمئن حاتمي الشعب الإيراني قائلا : سنواصل هذه المهمة المقدسة بكل ما نملك، وحتى آخر قطرة دم، إن شاء الله حتى تحقيق النصر الكامل.

ولاحقا ؛ صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الجيش لن يسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة، وفق وكالة أنباء فارس.

وفي حديث سابق له خلال مراسم أربعينية دفن الفريق عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، في مشهد، فقد قال العميد محمد اكرمي نيا: "اليوم، يخضع مضيق هرمز للسيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية، ويخضع غرب المضيق لسيطرة البحرية التابعة للحرس الثوري، بينما يخضع شرقه لسيطرة البحرية التابعة للجيش".