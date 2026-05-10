سي إن إن: القوات الأمريكية تكثف طلعاتها الاستخباراتية قبالة كوبا

أفادت شبكة CNN الأمريكية أن القوات الأمريكية زادت بشكل كبير عدد طلعاتها الاستخباراتية قبالة سواحل كوبا منذ فبراير، و ذلك نقلا عن تحليل لبيانات الطيران.

وجاء في تقرير الشبكة: "ارتفع عدد رحلات أجهزة الاستخبارات العسكرية الأمريكية قبالة سواحل كوبا بشكل حاد".





وأضافت أنه، خاصة منذ 4 فبراير، نفذت البحرية والقوات الجوية الأمريكية ما لا يقل عن 25 طلعة استخباراتية من هذا القبيل باستخدام طائرات مأهولة وطائرات بدون طيار، معظمها بالقرب من هافانا وسانتياغو دي كوبا. وكانت غالبية الطلعات من نصيب طائرات الدورية البحرية P-8A Poseidon وطائرات RC-135V Rivet Joint.





وتؤكد "CNN" أن مثل هذه الطلعات كانت نادرة للغاية في هذه المنطقة قبل فبراير.