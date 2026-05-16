“جميلة الغردقة” تخطف القلوب.. سائح فرنسي ينبهر بطفلة مصرية ويروي موقفًا أذهله بعد رفضها المال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو لطفلة صغيرة من شوارع مدينة الغردقة، بعدما نشره سائح فرنسي يعمل صانع محتوى، معبرًا عن انبهاره الشديد بملامحها البسيطة وعفويتها، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين داخل مصر وخارجها.

سائح فرنسي

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر السائح وهو يتحدث عن الطفلة التي شاهدها تجلس على الرصيف تلعب بمجموعة من شاشات الهواتف المكسورة، مؤكدًا أن جمالها الطبيعي وابتسامتها الهادئة لفتا انتباهه بشكل كبير، رغم أنه قادم من بلد يشتهر بعالم الموضة والجمال.

رد الفتاة

وقال السائح خلال الفيديو إن الطفلة تمتلك “جمالًا طبيعيًا يخطف أي شخص”، مضيفًا: “البنت دي ينفع تبقى موديل عالمي”، مشيرًا إلى أنه حاول منحها 200 جنيه تعبيرًا عن إعجابه بها، إلا أنها رفضت المبلغ بكل بساطة.

وأوضح أن رد فعل الطفلة كان أكثر ما أثار إعجابه، بعدما قالت له بالإنجليزية: “No, thanks”، في إشارة إلى أنها لا تطلب المال ولا تبيع شيئًا، بل كانت تلهو فقط، مؤكدًا أن هذا الموقف جعله ينبهر بأخلاقها وعزة نفسها أكثر من ملامحها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عدد من المستخدمين على الطفلة لقب “جميلة الغردقة”، فيما أشاد آخرون بعفويتها وبراءتها، معتبرين أن القصة تعكس صورة بسيطة وصادقة عن الأخلاق والتربية، بعيدًا عن التصنع والسعي للشهرة.