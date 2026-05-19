قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
اقتحامات و حرق أراضي زراعية.. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة الغربية
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 19-5-2026

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-5-2026 في مصر تحركات طفيفة صعودًا خلال تعاملات الاثنين، مع استمرار حالة التذبذب المحدود في سوق الصرف، حيث اقتربت الأسعار من مستوى 14.22 جنيه في عدد من البنوك، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.153 جنيه للشراء و14.222 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في أغلب البنوك الكبرى.

 أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال القطري في مصر اليوم
  • HSBC:
    14.194 شراء – 14.221 بيع
  • البنك المركزي المصري:
    14.192 شراء – 14.230 بيع (أعلى سعر بيع مسجل)
  • المصرف العربي الدولي:
    14.189 شراء – 14.227 بيع

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

جاءت أسعار الريال السعودي في باقي البنوك على النحو التالي:

  • QNB الأهلي:
    14.194 شراء – 14.221 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    14.179 شراء – 14.223 بيع
  • بنك مصر:
    14.153 شراء – 14.222 بيع
  • بنك البركة:
    14.151 شراء – 14.216 بيع
  • بنك قناة السويس:
    14.138 شراء – 14.229 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    14.125 شراء – 14.222 بيع
  • كريدي أجريكول:
    14.120 شراء – 14.220 بيع

حركة الريال السعودي اليوم

تعكس حركة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من التذبذب الطفيف داخل نطاق ضيق بين 14.12 و14.23 جنيه، ما يشير إلى استمرار حالة التوازن في سوق الصرف مع تحركات محدودة صعودًا وهبوطًا.

أسعار الريال السعودي أعلى سعر للريال اليسعودي اليوم في البنوك أسعار الريال السعودي في البنوك حركة الريال السعودي اليوم أعلى سعر للريال السعودي اليوم السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ترشيحاتنا

هوندا ارتشيل

فستان أحمر من الريش… هاندا أرتشيل تثير الجدل بإطلالة لافتة

الطفل

ماتزعليش قولي يارب.. طفل صغير يواسي والدته بعد فقدان عملها

الشاب الليبي بعد العثور عليه

أيام بين الحياة والموت.. لحظات مؤثرة أثناء العثور على شاب مفقود في صحراء ليبيا

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد