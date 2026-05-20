البترول تصدر إنفوجرافا حول تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار

أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافاً يوضح تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية المستحقة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات.

واستعرض الإنفوجراف تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، على أن يتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول 30 يونيو 2026.

وأوضح الإنفوجراف أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية شكّلا حافزاً هاماً لشركاء الاستثمار، وأسهما في وقف تراجع الإنتاج، وتعزيز الثقة، ودعم ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز