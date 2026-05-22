الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بسبب عريس.. تفاصيل إحالة سائق تطبيق توصيل هدد طالبة بفيديوهات مخـ لة

كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق التطبيق الشهير للتوصيل، المتهم بمواقـ عة طالبة بدائرة قسم ثان أكتوبر بغير رضاها وهتك عرضها إلى الجنايات.. وننشر نص أمر الإحالة. 

نص أمر الإحالة 

جاء بامر الإحالة أن المتهم  بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر - محافظة الجيزة واقع المجنى عليها بغير رضاها بأن اصطحبها بمركبته الآلية  واستقر بما في أحد الشوارع التي يقل المارة على التردد عليها، وما إن تهيأ له الظرف انقض عليها مُستغلاً انفراده بها وقام بتقييد فقيد وأمسك بذراعها قسرًا حتى انعدمت مقاومتها وأخذ يُلامس جسدها وجردها من ثيابها ووطأ بها؛ فأفقدها عُذريتها على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعى قاصدًا من ذلك مواقعتها بغير رضاها.

كما هدد المجنى عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرفها على تطبيق التواصل الاجتماعي “ واتس آب” والمفعل عليه شريحتها رقم من شريحته على النحو الثابت بتقرير الإدراة العامة للمساعدات الفنية - قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ وقد تمثلت تلك الأمور في وعيده بنشر وإذاعة صور ومقطع
مرئي للمجنى عليها تظهر فيها في أوضاع مخلة عـ ارية الجسد إلى ذويها وخاصة أحد الأشخاص المتقدم لخطبتها؛ فأوقع الرعب في نفسها، وكان التهديد مصحوبًا بطلب وهو حملها على استمرار العلاقة بينهما وأن يثنيها عن الزواج من غيره.

كما هدد المجنى عليها بإفشاء أمر من الأمور التى تحصل عليها خلسة وهو مقطع مرئى جنـ سى تظهر فيه. وكان ذلك عبر الحاحه عليها بإجراء مكالمات مرتبة تجمعهما بواسطة خاصية "فيديو كول" على تطبيق التواصل الإجتماعي انستجرام" حال تواجد كل منهما داخل دورة المياه أثناء استحمامها كانا حينها فى أوضاع مخلة وهما عاريا الجسد؛ فانصاعت له غير أنه تمكن بتلك الوسيلة من التقاط المقطع المرئى التى تظهر فيه وتسجيله عبر خاصية تسجيل الشاشة والاحتفاظ به كـ النقال داخل أحد التطبيقات المخصصة لإخفاء محتواها - تطبيق آلة حاسبة - على النحو الثابت بتقرير الإدراة العامة للمساعدات الفنية- قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وكان ذلك دون رضا المجنى عليها، ثم بعث إليها رسائل تضمنت التهديد والوعيد بنشر المقطع المرئى الملتقطة لحملها على استمرار العلاقة بينهما نظير الإحجام عن إذاعة ونشر المقطع المرئي.

