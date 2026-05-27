وفاة رأفت عواد نجم قناة كراميش في حادث سير

خيم الحزن على محبي نجم قناة كراميش الأردنية للأطفال رأفت عواد، بعد وفاته في حادث سير مأساوي يوم وقفة عرفة، في خبر صادم لمحبيه الذين عرفوه منذ طفولته على الشاشة.

وتوفي رأفت عواد إثر حادث سير وقع أمس، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه وجمهوره من الأطفال والشباب الذين ارتبطوا به عبر قناة كراميش.

وأعلن والده وسيم عواد خبر الوفاة عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، حيث كتب:

«لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار ، توفى قبل قليل في حادث مؤسف ولدى وفلذة كبدي رأفت عواد ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون».



ومن المقرر أن يتلقى والد الراحل العزاء في نجله اليوم الأربعاء في الأردن.