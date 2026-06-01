مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 5098 حالة خلال أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور محمود مصطفي طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق أنه حرصت مستشفيات جامعة الزقازيق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على العمل بكامل طاقتها التشغيلية، من خلال منظومة طبية متكاملة قدمت جهودها على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لمختلف المترددين.

وأشار إلي انه تم استقبال والتعامل مع 5098 حالة طوارئ بمختلف أقسام الاستقبال والطوارئ، بما يؤكد جاهزية المستشفيات للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والطارئة على مدار اليوم.

وأضاف الدكتور محمود طه أنه شهدت المستشفيات تقديم الرعاية الطبية اللازمة لـ 469 حالة، استدعت الحجز بالأقسام الداخلية، إلى جانب إجراء 212 عملية جراحية في تخصصات متنوعة، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي مجال الخدمات التشخيصية، تم إجراء 2664 فحصًا بالأشعة لدعم سرعة ودقة التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعلى صعيد خدمات النساء والتوليد، نجحت الفرق الطبية في متابعة وإجراء 270 حالة ولادة قيصرية و170 حالة ولادة طبيعية، في إطار توفير الرعاية الصحية المتخصصة للأمهات والأطفال خلال أيام العيد.

كما استمرت وحدات الرعاية المركزة في تقديم خدماتها للحالات الحرجة، حيث تلقى 110 من مرضى الرعاية الطبية اللازمة داخل وحدات العناية المركزة، فيما استقبلت حضانات الأطفال 27 طفلًا لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وفي إطار الحرص على عدم تأثر الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المزمنين خلال الاجازات الرسمية، واصلت وحدات الغسيل الكلوي عملها بانتظام، حيث تم تنفيذ 106 جلسات غسيل كلوي للمرضى المستفيدين من الخدمة وتؤكد هذه المؤشرات استمرار مستشفيات جامعة الزقازيق في أداء رسالتها الطبية والإنسانية بكفاءة واقتدار، انطلاقًا من التزام الجامعة بدعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة للمواطنين على مدار الساعة، بما يعكس مستوى الجاهزية والتميز الذي تتمتع به في مختلف الظروف والمناسبات.