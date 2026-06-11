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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية: ضبط 740 كيلو أرز مجهول المصدر وطن دقيق فاخر و1200 كيلو شحم سيارات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم الاستهلاكية. وأوضح أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التي نُفذت تحت إشراف مديرية التموين بالغربية عن ضبط 740 كجم من الأرز مجهول المصدر، وطن من الدقيق الفاخر دون فواتير، و100 لتر زيت أولين مجهول المصدر، إلى جانب ضبط 300 علبة سجائر مهربة ومستوردة مجهولة المصدر بعدد من المراكز، فضلاً عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرك أمني عاجل 

كما تمكنت الحملات بمدينة طنطا من ضبط 27 كجم من اللحوم والكبدة المجمدة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما نجحت إدارة تموين قطور في ضبط 600 كيس مكرونة تموينية مجمعة لدى تجار تموين بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم مزاولة النشاط وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية المقررة.

ردع مخالفين 

وفي مركز المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن ضبط 1200 كجم من شحم السيارات مجهول المصدر و10 عبوات سمن نباتي مجهولة المصدر، فيما شدد المحافظ على مواصلة الحملات الرقابية بصورة يومية ومفاجئة بكافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن حماية المواطنين والحفاظ على جودة السلع المعروضة بالأسواق تمثل أولوية قصوى، وأن الدولة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال يضر بالمواطن أو يمس الأمن الغذائي.

اخبار محافظ الغربية تحرك أمني حملات رقابية ردع تمويني

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