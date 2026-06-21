آلاء عمر تشيد بحسام حسن: يعرف كيف يحتوي اللاعبين ويمنح الجميع الثقة

أكدت الناقدة الرياضية آلاء عمر، أن مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا ستكون صعبة على الفريقين، مشيرة إلى أن المنتخب النيوزيلندي سيدخل المباراة وهو يضع المنتخب المصري في حساباته؛ بعد المستويات التي قدمها الفراعنة.

ثقة كبيرة في عناصر المنتخب

وقالت آلاء عمر، خلال برنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، إن المدير الفني حسام حسن منح الجماهير ثقة كبيرة في جميع عناصر المنتخب، بعدما أثبت أن أي لاعب قادر على المشاركة في أي مركز وفي أي وقت؛ بفضل جودة اللاعبين وتجانسهم.

وأضافت أن منتخب نيوزيلندا سيحاول فرض رقابة مشددة على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش؛ نظرًا لما يمتلكانه من خبرات دولية، وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

إدارة المجموعة وتحفيز العناصر

وأشادت بالتطور الذي طرأ على شخصية حسام حسن، مؤكدة أنه أصبح أكثر هدوءًا وثقة، وهو ما يظهر بوضوح في المؤتمرات الصحفية، إلى جانب قدرته على احتواء اللاعبين وإدارة المجموعة، وتحفيز العناصر التي تمتلك رغبة كبيرة في إثبات نفسها.

وتوقعت آلاء عمر أن يخوض منتخب مصر، المباراة، بالتشكيل نفسه الذي ظهر به في اللقاء السابق ، أو بإجراء تعديلات محدودة، مؤكدة أن التقليل من شأن أي منتخب قد يكون خطأ، لأن المنتخبات التي تُصنف على أنها صغيرة كثيرًا ما تقدم مباريات كبيرة أمام المنافسين الكبار.