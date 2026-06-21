عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة نيوزيلندا، مؤكدًا أن هناك حالة من التركيز والإصرار داخل المعسكر لتحقيق الفوز وتقديم أداء يليق باسم مصر.



وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة يواصل تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين، في ظل حالة من الاستقرار والتنظيم داخل البعثة، حيث يتم توزيع المهام بين مختلف أعضاء الجهازين الإداري والفني بشكل يضمن أفضل إعداد للفريق.

حجم المساندة الشعبية

وأشار إلى الإقبال الجماهيري الكبير على المباراة، مؤكدًا بيع نحو 35 ألف تذكرة لمشجعين مصريين، وهو ما يعكس حجم المساندة الشعبية للمنتخب.

وأضاف أن الحضور المصري اللافت في المدرجات خلال المباريات السابقة أثار إعجاب جماهير منتخبات أخرى، من بينها الجماهير البلجيكية التي أبدت اندهاشها من كثافة التواجد المصري.

رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية

وأكد عضو اتحاد الكرة أن المنتخب اختتم استعداداته للمواجهة وسط أجواء إيجابية ودعم مستمر من هاني أبو ريدة للجهاز الفني، موضحًا أن اللاعبين يتمتعون بجاهزية فنية وبدنية عالية، إلى جانب رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.



كما شدد على أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، وهو ما يمنحهم دفعة إضافية قبل اللقاء المرتقب أمام نيوزيلندا.