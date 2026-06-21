أحمد موسى عن مواجهة المنتخب أمام نيوزيلندا: مش مهم مين يسجل ولكن الأهم المنتخب يفوز

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مباراة منتخب الفراعنة المقرر لها في الرابعة عصر اليوم أمام نيوزيلندا بدور المجموعات في كأس العالم 2026.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «عاوزين بكرة يكون سعيد علينا كلنا، بس أنتم قولوا يا رب».

جاهزين للمواجهة

وأردف: “محتاجين فرحة بمنتخبنا بكرة بإذن الله، ومنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن جاهزين لهذه المواجهة وكلها رجالة محترمين والـ 110 ملايين مصري وراهم”.



وواصل أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، قرر استمرار مونوريل شرق النيل من الثامنة مساء اليوم وحتى الثامنة صباح اليوم لنقل آلاف المشاهدين والمواطنين والمحبين الذين يذهبون لتشجيع المنتخب افي العاصمة الجديدة أمام شاشة كبيرة.



وأكمل: أتمنى تخطي منتخب نيوزيلندا اليوم لنذهب إلى دور الـ 32، حيث إن فوزنا اليوم أمام نيوزيلندا لا يجعلنا أمام حسبة بيرما في مواجهة المنتخب الإيراني المقبلة.



وأردف أن كل شعبنا سهران اليوم لمتابعة مباراة المنتخب ولن يرى أحد النوم، وثقتنا كبيرة في كل رجالتنا الـ 11 لاعبا اللي هينزلوا الملعب.



واختتم الإعلامي أحمد موسى: "مش مهم مين يسجل في مباراة اليوم ولكن الأهم أن المنتخب يفوز على نظيره النيوزيلندي في هذه المواجهة الهامة".



