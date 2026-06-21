قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة ألمانية: الولايات المتحدة لا تستطيع الوصول إلى القمر بدوننا
شاهد.. آلاف الأقباط يشاركون في رابع أيام نهضة السيدة العذراء بدير المحرق| صور
البرميل من 90 لـ 100 دولار.. وزير البترول الأسبق يكشف أسعار النفط بعد وقف حرب إيران وأمريكا
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير
كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول
تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية مواجهة نيوزيلندا في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي.

لاعبو المنتخب الوطني

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه يتمنى أن يقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً أقوى من الذي ظهروا به أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى، وأن ينجحوا في استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

بنية جسمانية مميزة

وأوضح موسى أن منتخب نيوزيلندا يعد من المنتخبات القوية بدنيًا، ويمتلك لاعبون يتمتعون ببنية جسمانية مميزة وقدرات كبيرة في الالتحامات الهوائية والبدنية، وهو ما يجعل المواجهة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير طوال دقائق المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يدرك جيدًا طبيعة المنافس ونقاط قوته، مؤكدًا ثقته في قدرة الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ووضع الخطة المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية.

مواصلة الأداء القوي

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة أن يخوض لاعبو منتخب مصر المباراة بثقة كبيرة ودون رهبة، وأن يفرضوا أسلوبهم داخل الملعب منذ البداية، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية تنتظر من الفراعنة مواصلة الأداء القوي الذي ظهروا به أمام بلجيكا وتحويله إلى انتصار يقرب المنتخب من التأهل.


واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الشارع الرياضي المصري يعلق آمالًا كبيرة على المنتخب الوطني في هذه البطولة، متمنيًا أن ينجح اللاعبون في إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز على نيوزيلندا، لمواصلة المشوار بثبات نحو الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

أحمد موسى لاعبو المنتخب الوطني المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

ترشيحاتنا

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وشركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وشركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

الشيف بوراك يشارك لقطة مميزة مع والدته داخل الأهرامات

الشيف بوراك يشارك لقطة مميزة مع والدته داخل الأهرامات

نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط

نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

المزيد