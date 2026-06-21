أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية مواجهة نيوزيلندا في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي.

لاعبو المنتخب الوطني

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه يتمنى أن يقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً أقوى من الذي ظهروا به أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى، وأن ينجحوا في استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

بنية جسمانية مميزة

وأوضح موسى أن منتخب نيوزيلندا يعد من المنتخبات القوية بدنيًا، ويمتلك لاعبون يتمتعون ببنية جسمانية مميزة وقدرات كبيرة في الالتحامات الهوائية والبدنية، وهو ما يجعل المواجهة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير طوال دقائق المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يدرك جيدًا طبيعة المنافس ونقاط قوته، مؤكدًا ثقته في قدرة الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ووضع الخطة المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية.

مواصلة الأداء القوي

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة أن يخوض لاعبو منتخب مصر المباراة بثقة كبيرة ودون رهبة، وأن يفرضوا أسلوبهم داخل الملعب منذ البداية، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية تنتظر من الفراعنة مواصلة الأداء القوي الذي ظهروا به أمام بلجيكا وتحويله إلى انتصار يقرب المنتخب من التأهل.



واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الشارع الرياضي المصري يعلق آمالًا كبيرة على المنتخب الوطني في هذه البطولة، متمنيًا أن ينجح اللاعبون في إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز على نيوزيلندا، لمواصلة المشوار بثبات نحو الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.