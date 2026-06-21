أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماهير الكرة المصرية تترقب مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026 بأمل كبير في تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن لإسعاد ملايين المصريين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب الوطني مطالب بالتركيز على أدائه داخل الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى، مشددًا على أهمية أن يفرض الفراعنة أسلوبهم المعتاد ويقدموا المستوى الذي ظهروا به في المواجهات السابقة.

اسم منتخب مصر

وأضاف: “علينا أن نلعب بطريقتنا ونقدم كرة قدم تليق باسم منتخب مصر، مثلما قدمت المنتخبات العربية مستويات مميزة في البطولة، ونأمل أن يواصل الفراعنة هذا النهج ويحققوا نتيجة تسعد الجماهير.”

وأشار موسى إلى أن الشارع المصري بأكمله يترقب المباراة، قائلًا: “110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة الليلة، وكلهم يتابعون المنتخب بأمل كبير في تحقيق الانتصار، وعلى اللاعبين أن يشعروا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وتابع: “ننتظر البهجة والفرحة من لاعبي المنتخب، وكل لاعب يجب أن يضع أمامه أحلام وطموحات الجماهير المصرية، وأن يقدم أقصى ما لديه داخل الملعب من أجل رفع اسم مصر عاليًا”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وفي لاعبي المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الجميع جاهز لهذه المواجهة المهمة، وأن الروح القتالية ستكون العامل الأبرز في تحقيق الهدف المنشود.

التأهل في كأس العالم 2026

واختتم تصريحاته بالدعاء للمنتخب الوطني بالتوفيق، قائلًا: “لدينا ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى ثم في رجال منتخب مصر، ونتمنى أن يكرمنا الله بالفوز وأن يسعد اللاعبون الشعب المصري كله بنتيجة إيجابية تفتح الطريق نحو التأهل في كأس العالم 2026”.