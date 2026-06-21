بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة ليلى علوي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ليلى علوي، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه توب باللون الاسود وجاكيت باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي