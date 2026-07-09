د. حازم الروبي يكشف أهم نصائح السلامة على الشواطئ

قال الدكتور حازم الروبي، رئيس اللجنة الفنية للمعاينة وتقييم وتأمين المسطحات المائية: إنه يجب على الأسر المصرية المتواجدة على الشواطئ أن يتبعوا تعليمات وتحذيرات هيئة الأرصاد.

وأضاف حازم الروبي خلال لقاء تليفزيونى على القناة الأولى اننا أصبح عندنا الآن إشارات على الشواطئ كإشارات المرور؛ أحمر وأخضر وأصفر؛ فاللون الأحمر معناه ممنوع النزول تماما، بمجرد ان ترى الراية الحمراء مرفوعة تمتنع عن النزول.

وتابع رئيس اللجنة الفنية للمعاينة وتقييم وتأمين المسطحات المائية: والأصفر معناه احترس بمعنى انزل لكن كن حريصا، والأخضر معناه تستطيع نزول المياه بأمان.

وأشار “الروبي” إلى أن معظم الشواطئ سيكون عليها بداية من الصيف الحالى العوامل القادمة، ففي منطقه اسمها منطقة السباحة او المنطقة الآمنة وهى ترسم بالحبال أو الشمندرات فتعوم فيها بأمان، منوها انه لا يصح ان يكون هناك شاطئ طوله كيلو ونص او 2 كيلو ومفتوح للعامة، فبالتالي يتم عمل منطقة أمان من خلالها تسطيع ان تسبح فى هذه المنطقة بأمان.

ونوه لابد أن تكون عينيك على الأطفال طوال الوقت فهم مسئوليتك الأولى قبل رجال الإنقاذ.

ونوه حازم الروبي أنه يوجد على بعض الشواطئ تيارات ساحبة هي تكون عبارة عن تقلبات فى الموج على الشط وكل موجة تصل إلى الشاطئ، تريد العودة مرة أخرى إلى البحر. وعند عودتها، تبحث عن أضعف نقطة يمكنها المرور منها، وغالبًا ما تكون بين حاجزين صخريين أو في منطقة رملية منخفضة. وعندما تتركز المياه في هذا الممر الضيق، تتكون قوة تسحب المياه إلى داخل البحر، وهو ما يُعرف بالتيار الساحب، ومعظم حالات الغرق تحدث بسببه.

ماذا تفعل إذا وجدت تيار ساحب

قال الروبي: احذر العوم باتجاه الشاطئ لأن سرعة التيار الساحب تساوي سرعة سباح أولمبي لاعب سباح أولمبي، وحاول أن تعوم يمينا أو يسارا لأن التيار الساحب يعمل مثل الخط ويسحبك للداخل، وعومك بهذه الطريقة يجعلك فى منطقة الأمان وتستطيع الخروج بشكل عادي.

وتابع: وفى حالة عدم استطاعتك العوم يمينا او يسارا فاترك نفسك تماما والموج سيسحبك الى الوالموجة التي ستأتى بعدها ستكسر السحب هذا السحب وتستطيع أن تعوم يمينا او يسارا وتعود للشاطئ وهذا أبسط شيء.

ونوه انه فى حالة إذا وجدت شخصا يغرق فهناك قاعدة تقول أمانك أهم بمعنى أنت لا تعرف أن تعوم لكى تنقذه، ففى هذه الحالة قم بمناداة رجل الإنقاذ او شخص يستطيع العوم فينقذه.