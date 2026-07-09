حازم الروبي يكشف جهود الدولة فى تأمين الشواطئ وحماية المواطنين

قال الدكتور حازم الروبي، رئيس اللجنة الفنية للمعاينة وتقييم وتأمين المسطحات المائية: “يجب علينا أن نتبع إرشادات رجال الإنقاذ على الشواطئ، حفاظا على سلامتنا”.

وأضاف حازم الروبي أن الدولة بدأت أن تهتم بهذا الأمر وتم تشكيل لجنة لدراسة الشواطئ وتأمينها على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمعاينة وتقييم وتأمين المسطحات المائية أن هذه اللجنة بدأت بالفعل، وتضم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ من الناحية الفنية برئاسة كابتن سامح الشازلي ووزارة التنمية المحلية في كل المحافظات.

وتابع حازم الروبي: “بدأنا عملية التنسيق وبذلنا مجهودا جبارا، ولنا أكثر من 4 أشهر شغالين فيه، نقوم بالنزول للشواطئ وعمل معاينة له من النواحي الفنية ونرى كل شاطئ وطبيعته وما الاشتراطات والمعايير التي يجب أن تتوفر في هذا الشاطئ من معدات ورجال الإنقاذ والكثافة التى من المفترض أن تكون على كل شاطئ”.

وأوضح اأنهم يرون طبيعة الشاطئ وهل يوجد فيها طيارات ساحبة وهل طبيعته رملية أم صخرية فيبدأون بعمل التأمينات للاستعداد لاستقبال الأسر المصرية.