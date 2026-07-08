انطلاق البطولة التنشيطية للسباحة بمشاركة 550 متسابق بالمنيا.. صور

نظم الاتحاد المصري للسباحة، البطولة التنشيطية الثالثة بمحافظة المنيا بمشاركة 550 سباح وسباحه من اندية محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط، وذلك على مدار يومي 8 و9 يوليو الجاري بحمام السباحة بجامعة المنيا.

وأكد المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، أن البطولة تقام بمشاركة 550 سباحاً وسباحة يمثلون اندية محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط ، وذلك في إطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، وضمن خطة الاتحاد لنشر رياضة السباحة في محافظات الصعيد واكتشاف المواهب بين المنافسين .

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وأضاف أن البطولة تشهد منافسات قوية وأجواء رياضية مميزة، بين المشاركين، وذلك لحرص الاتحاد المصري للسباحة على توسيع قاعدة اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية.

مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في البطولة الحاصلين على مراكز متقدمه في المسابقات ومنحهم الميداليات وشهادات التقدير