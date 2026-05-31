مقتل جندي إسرائيلي في معارك لبنان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى بمسيرات حزب الله إلى 9، عبارة عن 8 جنود ومدني واحد، فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي في معارك جنوبي لبنان، فيما يقول بتصدي حزب الله للاحتلال وحدوث معارك معه.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه حدث مقتل جندي وجرح 4 في معارك جنوبي لبنان.

وذكر مصدر لمنصة واللا الصهيونية بمقتل جندي وإصابة آخرين من لواء جفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى إلى 13 شخصا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان تتوسع لتشمل مناطق إضافية.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعمل في محيط النبطية، التي وصفها بأنها إحدى مراكز القوة الرئيسية لحزب الله، مؤكدًا أن الجيش مستعد لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة.