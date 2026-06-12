بعد تداول الفيديو.. الكشف عن التفاصيل الكاملة لرفض رجل استلام طفله بالبدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتسليم طفل لوالده ورفض الأخير استلامه بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (خال الطفل ، الطفل ، ووالده - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وبمواجهتهم أقر خال الطفل بإصطحابه إلى منزل والده لتسليمه له حيث أن والد الطفل منفصل عن زوجته منذ عام 2014، وأن الطفل كان يقيم مع جدته للأم، إلا إنها توفيت فقام خال الطفل بأخذه للإقامة معه منذ أربعة أشهر، وعقب ذلك قام بإصطحابه لتسليمه لوالده إلا أنه رفض إستلامه، فقام بتصوير مقطع الفيديو لإثبات رفض الأب إستلام نجله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.