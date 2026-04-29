بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي
إلهام أبو الفتح
كين وكفاراتسخيليا يقودان ليلة التاريخ.. باريس وبايرن في مهرجان أرقام قياسية بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

لم تكن قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مجرد مباراة كرة قدم بل تحولت إلى عرض كروي استثنائي أعاد تعريف الإثارة في الأدوار الإقصائية بعدما انتهت بفوز الفريق الفرنسي (5-4) في واحدة من أكثر الليالي تهديفًا وجنونًا في تاريخ البطولة.

منذ صافرة البداية بدا واضحًا أن المباراة لن تكون تقليدية لكن ما حدث فاق كل التوقعات. تسعة أهداف كاملة هزت الشباك في رقم نادر الحدوث في هذا الدور ليعادل ثاني أعلى حصيلة تهديفية في نصف النهائي عبر تاريخ البطولة منذ مواجهة آينتراخت فرانكفورت ورينجرز عام 1960.

الأكثر إثارة أن الفريقين نجحا في تسجيل 4 أهداف أو أكثر لكل منهما في سابقة هي الأولى من نوعها في نصف نهائي أوروبي وهو ما يعكس حالة الانفتاح الهجومي غير المعتادة في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

شوط أول مجنون

المباراة دخلت التاريخ أيضًا كأول نصف نهائي يشهد تسجيل 5 أهداف في شوط واحد في دلالة واضحة على نسق هجومي لا يهدأ وأخطاء دفاعية قاتلة من الطرفين حولت اللقاء إلى ما يشبه مباراة بلا خطوط حمراء.

ولم يكن هذا السيناريو بعيدًا عن ذاكرة البطولة إذ أعاد للأذهان مواجهة تشيلسي وليفربول في ربع نهائي 2009 والتي انتهت (4-4) كواحدة من أكثر المباريات إثارة في الأدوار الإقصائية.

كين ماكينة أرقام لا تتوقف

في قلب هذا الجنون التهديفي خطف هاري كين الأضواء بإنجاز تاريخي جديد بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال محطمًا رقم ستيفن جيرارد الذي صمد لسنوات.

كين لم يكتفِ بذلك بل عزز مكانته كأحد أخطر المهاجمين في تاريخ البطولة رافعًا رصيده في الأدوار الإقصائية إلى رقم غير مسبوق بين اللاعبين الإنجليز ومؤكدًا أنه أحد أبرز عناوين القوة الهجومية للفريق البافاري.

كفاراتسخيليا إنجاز غير مسبوق

على الجانب الآخر واصل خفيتشا كفاراتسخيليا كتابة التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل في جميع مراحل البطولة بنظامها الجديد من الأدوار التمهيدية حتى نصف النهائي.

إنجاز يعكس استمرارية استثنائية وتأثيرًا حاسمًا في كل محطة ليضع النجم الجورجي نفسه ضمن نخبة نجوم الموسم ويؤكد أن تألقه لم يعد مجرد ومضة عابرة.

باريس هجوم بلا سقف

انتصار باريس لم يكن مهمًا فقط على مستوى النتيجة بل حمل رقمًا تاريخيًا جديدًا بعدما تجاوز الفريق حاجز 40 هدفًا في موسم واحد بدوري الأبطال ليصبح أول نادٍ يحقق هذا الإنجاز.

هذا الرقم يكشف بوضوح عن التحول الهجومي الكبير في شخصية الفريق الذي لم يعد يعتمد فقط على المهارات الفردية بل بات يمتلك منظومة هجومية متكاملة قادرة على ضرب أي دفاع.

لمسات حاسمة

لم تخل المباراة من بصمات لافتة حيث تألق عثمان ديمبيلي بشكل كبير سواء بالتسجيل أو الصناعة بينما شهد اللقاء عودة الحضور الفرنسي التهديفي في نصف النهائي عبر أكثر من لاعب في مشهد لم يتكرر منذ سنوات طويلة.

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بدون مكياج.. وحقيقة خلافها مع هشام ماجد

أحمد بهاء

بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في «الفرنساوي»

محمد حماقي

توما يكشف عن موعد طرح ألبوم محمد حماقي.. تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد