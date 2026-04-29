كين وكفاراتسخيليا يقودان ليلة التاريخ.. باريس وبايرن في مهرجان أرقام قياسية بدوري الأبطال

لم تكن قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مجرد مباراة كرة قدم بل تحولت إلى عرض كروي استثنائي أعاد تعريف الإثارة في الأدوار الإقصائية بعدما انتهت بفوز الفريق الفرنسي (5-4) في واحدة من أكثر الليالي تهديفًا وجنونًا في تاريخ البطولة.

منذ صافرة البداية بدا واضحًا أن المباراة لن تكون تقليدية لكن ما حدث فاق كل التوقعات. تسعة أهداف كاملة هزت الشباك في رقم نادر الحدوث في هذا الدور ليعادل ثاني أعلى حصيلة تهديفية في نصف النهائي عبر تاريخ البطولة منذ مواجهة آينتراخت فرانكفورت ورينجرز عام 1960.

الأكثر إثارة أن الفريقين نجحا في تسجيل 4 أهداف أو أكثر لكل منهما في سابقة هي الأولى من نوعها في نصف نهائي أوروبي وهو ما يعكس حالة الانفتاح الهجومي غير المعتادة في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

شوط أول مجنون

المباراة دخلت التاريخ أيضًا كأول نصف نهائي يشهد تسجيل 5 أهداف في شوط واحد في دلالة واضحة على نسق هجومي لا يهدأ وأخطاء دفاعية قاتلة من الطرفين حولت اللقاء إلى ما يشبه مباراة بلا خطوط حمراء.

ولم يكن هذا السيناريو بعيدًا عن ذاكرة البطولة إذ أعاد للأذهان مواجهة تشيلسي وليفربول في ربع نهائي 2009 والتي انتهت (4-4) كواحدة من أكثر المباريات إثارة في الأدوار الإقصائية.

كين ماكينة أرقام لا تتوقف

في قلب هذا الجنون التهديفي خطف هاري كين الأضواء بإنجاز تاريخي جديد بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال محطمًا رقم ستيفن جيرارد الذي صمد لسنوات.

كين لم يكتفِ بذلك بل عزز مكانته كأحد أخطر المهاجمين في تاريخ البطولة رافعًا رصيده في الأدوار الإقصائية إلى رقم غير مسبوق بين اللاعبين الإنجليز ومؤكدًا أنه أحد أبرز عناوين القوة الهجومية للفريق البافاري.

كفاراتسخيليا إنجاز غير مسبوق

على الجانب الآخر واصل خفيتشا كفاراتسخيليا كتابة التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل في جميع مراحل البطولة بنظامها الجديد من الأدوار التمهيدية حتى نصف النهائي.

إنجاز يعكس استمرارية استثنائية وتأثيرًا حاسمًا في كل محطة ليضع النجم الجورجي نفسه ضمن نخبة نجوم الموسم ويؤكد أن تألقه لم يعد مجرد ومضة عابرة.

باريس هجوم بلا سقف

انتصار باريس لم يكن مهمًا فقط على مستوى النتيجة بل حمل رقمًا تاريخيًا جديدًا بعدما تجاوز الفريق حاجز 40 هدفًا في موسم واحد بدوري الأبطال ليصبح أول نادٍ يحقق هذا الإنجاز.

هذا الرقم يكشف بوضوح عن التحول الهجومي الكبير في شخصية الفريق الذي لم يعد يعتمد فقط على المهارات الفردية بل بات يمتلك منظومة هجومية متكاملة قادرة على ضرب أي دفاع.

لمسات حاسمة

لم تخل المباراة من بصمات لافتة حيث تألق عثمان ديمبيلي بشكل كبير سواء بالتسجيل أو الصناعة بينما شهد اللقاء عودة الحضور الفرنسي التهديفي في نصف النهائي عبر أكثر من لاعب في مشهد لم يتكرر منذ سنوات طويلة.