توماس مولر يعلق على قمة بايرن وباريس

تحدث توماس مولر، أسطورة بايرن ميونخ ونجم فانكوفر وايت كابس الأمريكي الحالي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه السابق أمام باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان مساء الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، في مباراة حاسمة يسعى خلالها الفريق البافاري لقلب الطاولة والتأهل إلى النهائي الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مثير لباريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على ملعب حديقة الأمراء، ما يمنح الفريق الفرنسي أفضلية طفيفة قبل لقاء الإياب.

ويحتاج بايرن ميونخ إلى الفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم التأهل مباشرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات نقلتها شبكة “iMiaSanMia”، إن بايرن إذا لعب بنفس المستوى الذي ظهر به في مباراة الذهاب، فسيكون قادرًا على التأهل.

وأضاف: “يا له من عرض رائع في مباراة الذهاب، ما قدمه الفريقان كان دعاية حقيقية لكرة القدم، سرعة ومهارة وحماس على أعلى مستوى هجومًا ودفاعًا”.

وتابع: “رغم تسجيل تسعة أهداف، كانت هناك تدخلات دفاعية فردية مميزة، ونادرًا ما نشاهد مباراة بهذا المستوى من الانفتاح والجودة”.

وأوضح مولر أن سيناريو الإياب سيكون مختلفًا، قائلًا: “من الدقيقة 60 فصاعدًا، سيتحول التركيز على النتيجة، الفريق المتقدم سيتراجع قليلًا، والآخر سيضغط أكثر، وهذه الديناميكية ستحدد مجريات اللقاء”.

وأردف: “نتيجة 5-4 ليست كارثية، باريس سان جيرمان يتقدم بهدف واحد فقط، والمباراة على ملعب بايرن، ما يمنحهم أفضلية نسبية”.

واستكمل: “أعجبني أداء بايرن في باريس أكثر من بعض مبارياته السابقة، كان هناك ثبات وثقة رغم التأخر في النتيجة، ولم نشهد تهورًا أو فوضى، بل محاولة منظمة للعودة”.

واختتم مولر تصريحاته قائلًا: “إذا قدم بايرن نفس الأداء طوال 90 دقيقة في الإياب، فسيكون قادرًا على الفوز بفارق هدف أو هدفين”.