بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

تنطلق بعد قليل مباراة فريق برشلونة للشباب بقيادة حمزة عبدالكريم أمام منافسه ريال مدريد في نهائي بطولة كأس الأبطال.

وأعلن بول بلاناس، المدير الفني لفريق برشلونة للشباب، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في نهائي بطولة كأس الأبطال، والتي تشهد مشاركة المصري حمزة عبد الكريم منذ البداية.

وشهدت قائمة برشلونة الأساسية تواجد حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر للشباب، بعد المستويات القوية التي قدمها مع الفريق خلال مشوار البطولة.

وكان اللاعب المصري قد ساهم بشكل كبير في تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية، بعدما سجل الهدف الأول خلال الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وجاء هدف حمزة عبد الكريم بطريقة مميزة، بعدما استغل انفراده بحارس لاس بالماس ووضع الكرة فوقه بلمسة رائعة في الدقيقة 41، قبل أن يضيف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وقدم مهاجم منتخب مصر أداءً لافتًا خلال اللقاء، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 71، ليواصل تأكيد حضوره القوي مع فريق برشلونة للشباب هذا الموسم.