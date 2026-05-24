قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يراعي شواغل جميع الأطراف
غرفة المنشآت الفندقية: إشغال سياحي يقترب من 100% مع عيد الأضحى
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
غدا يوم التروية.. الحجاج يؤدون 4 أعمال.. سر تسمية 8 ذي الحجة بذلك.. وحكم تركه والذهاب إلى عرفة مباشرة
بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب
الدقهلية: 1272 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج
محافظ القاهرة يشدد على توفير البوتاجاز والمواد البترولية بكميات كافية خلال العيد
نائب رئيس حزب الاتحاد: مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال الدولي تؤكد ثقل مصر الإقليمي
الأهلي يواجه داكار السنغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة
محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية السلع المعروضة
نائب الشيوخ: تطوير السياحة يحتاج تسويقا عالميا واستثمارا في الهوية المصرية
تعرف على استعدادات الحكومة لعيد الأضحى وتوفير السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الأبطال

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسلام مقلد

حجز برشلونة، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، مقعده في نهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد، في نصف النهائي.

هدف مصري يقود برشلونة

وشهد اللقاء تألق حمزة عبد الكريم، بعدما افتتح التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 41، إثر انطلاقة مميزة أنهاها بلمسة فنية رائعة فوق حارس المرمى، ليواصل اللاعب المصري لفت الأنظار بمستوياته المميزة.

وشارك حمزة لمدة 71 دقيقة، قبل أن يضيف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد برشلونة تأهله إلى النهائي.

كلاسيكو مرتقب في النهائي

وفي المقابل، تأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد فوزه على غرناطة بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو منتظر على اللقب.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية اليوم الأحد 24 مايو، في تمام:

12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسط ترقب جماهيري كبير لمشاركة حمزة عبد الكريم في أول كلاسيكو له على مستوى الشباب، بعدما ساهم سابقًا في تتويج برشلونة بلقب دوري الشباب هذا الموسم.

برشلونة حمزة عبد الكريم نهائي كأس الأبطال كأس الأبطال لاس بالماس ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تهنئ الدكتور محمد الجابري المدرس المساعد بكلية القرآن الكريم بطنطا لاختياره عضوًا بلجنة مراجعة المصحف بالأزهر

جامعة الأزهر تهنئ الدكتور محمد الجابري لاختياره عضوًا بلجنة مراجعة المصحف

الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها

الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد.. سلطان القرّاء وأحد أعلام التلاوة في العصر الحديث

سلطان القرّاء وأحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ السيد سعيد

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

تكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداداً لعيد الأضحى بالشرقية

لحوم
لحوم
لحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد