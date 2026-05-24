حمزة عبد الكريم.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الأبطال

حجز برشلونة، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، مقعده في نهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد، في نصف النهائي.

هدف مصري يقود برشلونة

وشهد اللقاء تألق حمزة عبد الكريم، بعدما افتتح التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 41، إثر انطلاقة مميزة أنهاها بلمسة فنية رائعة فوق حارس المرمى، ليواصل اللاعب المصري لفت الأنظار بمستوياته المميزة.

وشارك حمزة لمدة 71 دقيقة، قبل أن يضيف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد برشلونة تأهله إلى النهائي.

كلاسيكو مرتقب في النهائي

وفي المقابل، تأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد فوزه على غرناطة بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو منتظر على اللقب.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية اليوم الأحد 24 مايو، في تمام:

12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسط ترقب جماهيري كبير لمشاركة حمزة عبد الكريم في أول كلاسيكو له على مستوى الشباب، بعدما ساهم سابقًا في تتويج برشلونة بلقب دوري الشباب هذا الموسم.