الونش: خدت حقنة عشان أقدر ألعب ذهاب نهائي الكونفدرالية

أبدى محمود الونش لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال محمود الونش في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" خدت حقنة عشان أقدر العب ذهاب نهائي الكونفدرالية لكن في العودة مقدرتش".

وتابع الونش :" في ماتش سيراميكا مكنتش جاهز عشان العب وكابتن معتمد جمال قرر إن السيد أسامة يلعب وقعدنا معه لرفع روحه المعنوية وربنا كرمه وكان من النجوم ".

وأكمل الونش :" معنديش مشكلة العب وأنا مصاب لكن متفرجش على الماتش من بره وبيبقى توتر أعصاب".



