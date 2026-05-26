ندي بسيوني:كل سنة وأنتم في أمان سالمين غانمين

حرصت الفنانة ندي بسيوني علي تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

و نشرت ندي بسيوني صورة جديدة و علقت كاتبا:كل سنه و كلنا طيبين و بخير يارب العالمين وفي امان سالمين غانمين.

على الجانب الآخر نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنفوجرافًا يتضمن توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على المظهر الحضاري لـ المدن الجديدة.

وتضمنت التوجيهات رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة، مع تشديد الرقابة لمنع أي مخالفات بناء أو تعديات خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، إلى جانب سرعة التعامل مع أي أعطال، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.