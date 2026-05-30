رابع أيام العيد.. إقبال على الحدائق والرحلات النيلية بكفر الشيخ| صور

شهدت حدائق نهر النيل بمدينة دسوق، اليوم السبت، إقبالًا كثيفًا من المواطنين والأسر الوافدة من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالأجواء الترفيهية والرحلات النيلية على ضفاف نهر النيل، في ظل توافر الخدمات واستعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال الزوار.

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، حركة توافد المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بمدينة دسوق، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بأجواء العيد، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

ووجّه محافظ كفر الشيخ باستمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف المرافق والخدمات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكورنيش النيل، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للزائرين خلال أيام العيد.

ويحرص الآلاف من المواطنين على قضاء أوقاتهم في الرحلات النيلية بنهر النيل – فرع رشيد، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تضم الملاهي ومراكب التنزه وحديقة الحيوان وجلسات التصوير وسينما 9D والمطاعم، في مشهد يعكس الأجواء الاحتفالية المميزة التي تشهدها مدينة دسوق خلال عيد الأضحى المبارك.