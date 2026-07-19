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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. تابلت iQOO الصغير للألعاب يظهر رسمياً

جهاز iQOO اللوحي الصغير
جهاز iQOO اللوحي الصغير
لمياء الياسين

من المتوقع أن تُقيم شركة iQOO حدث إطلاقها الرئيسي القادم في سبتمبر أو أكتوبر في الصين. ومن المتوقع  أن يأتي هاتف iQOO 16 على قائمة الهواتف وقد يشهد الحدث نفسه أيضاً إطلاق جهازين آخرين، مثل iQOO Neo 12 وجهاز لوحي صغير. وقد ترددت شائعات حول هذا الجهاز الأخير منذ العام الماضي، لكنه لم يُحرز تقدماً يُذكر. وأخيراً، حصل الجهاز على أول شهادة اعتماد مهمة له في الصين، مما يُشير إلى اقتراب موعد إطلاقه.

جهاز iQOO اللوحي الصغير 

كشف المُسرّب أيضاً أن الجهاز سيعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس بتقنية 2 نانومتر . ويبدو أنه سيصدر بنسخة تدعم الواي فاي فقط، إذ من غير المتوقع أن يدعم شريحة SIM.
باعتباره نموذجًا يركز على الأداء، من المتوقع أن يتميز بشاشة OLED ذات حواف رفيعة ودعم لمعدل تحديث عالٍ. نأمل أن تكشف التقارير القادمة المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز في الأيام المقبلة.

جهاز iQOO اللوحي الصغير 

في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على جهاز يُطلق عليه مبدئيًا اسم iQOO Neo 11S، والمخصص للسوق الصينية. ورغم عدم وجود أي إعلانات تشويقية رسمية حتى الآن، فمن المتوقع أن يُطرح هذا الجهاز في الأسواق في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أغسطس. وبمعالج من سلسلة Dimensity 9500، يُتوقع أن يكون هذا الجهاز نسخة مُحسّنة قليلاً من هاتف iQOO Neo 11 الحالي، الذي أُعلن عنه العام الماضي.

هاتف iQOO 16 شركة iQOO شاشة OLED هاتف iQOO Neo 11 معالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل السادس

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