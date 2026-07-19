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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حفيدة نعمت علام تكشف السر.. هكذا أصبحت جدتها نجمة تيك توك بمليون مشاهدة

حفيدة صانعة المحتوى نعمت علام
حفيدة صانعة المحتوى نعمت علام
محمد البدوي

كشفت همسة، حفيدة صانعة المحتوى نعمت علام، كواليس ظهور جدتها على منصة تيك توك، مؤكدة أن الفكرة بدأت من حب جدتها الدائم للأناقة واختيار الملابس، قبل أن تتحول إلى تجربة حققت نجاحًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

استشارة أفراد الأسرة

وقالت همسة خلال برنامج أنا وهو وهي تقديم سارة سامي وآية شعيب على قناة صدى البلد إن جدتها كانت دائمًا تهتم باختيار ملابسها، وتحرص على استشارة أفراد الأسرة قبل كل مناسبة، موضحة: “كانت على طول بتحب اللبس، وكل ما يكون عندها خروجة كانت تورينا الأوتفيتات وتاخد رأينا، وفي الآخر كانت بتختار اللي يعجبها ويريحها”.

وأضافت أنها استلهمت الفكرة من أحد الاتجاهات المنتشرة على "تيك توك"، قائلة إنها رأت أن جدتها تمتلك حضورًا مميزًا يمكن أن ينال إعجاب الجمهور، لذلك اقترحت عليها تقديم فيديوهات من نوع "Get Ready With Me".

وأوضحت أن إقناع جدتها لم يكن سهلًا، واستغرق نحو عام كامل، إذ كانت ترفض الفكرة في البداية، مؤكدة: “كل ما أفتح الموضوع كانت تقول لأ، أنا مش بحب الحاجات دي”.

وكشفت همسة أنها نشرت الفيديو الأول دون علم جدتها، لافتة إلى أن المفاجأة كانت في تفاعل الجمهور الكبير معه، حيث حقق نحو مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، وتلقى عددًا كبيرًا من التعليقات، وهو ما شجعهما على الاستمرار في تقديم المحتوى.

نعمت علام منصة تيك توك مواقع التواصل الاجتماعي

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