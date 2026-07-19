الاجتياز شرط أساسي للقبول.. التعليم العالي: موقع التنسيق متاح 24 ساعة لحجز اختبارات القدرات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق اختبارات القدرات، اليوم الأحد، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتيازها، وتشمل الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وعلوم الرياضة.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة أتاحت عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الإلكترونية دليلًا تفصيليًا وفيديوهات توضح المهارات المطلوبة، والأدوات الواجب اصطحابها، وإجراءات الاعتذار عن الغياب، مشيرًا إلى أنه يحق للطالب التقدم لأكثر من اختبار قدرات في تخصصات مختلفة.

وأضاف أن التسجيل متاح إلكترونيًا على مدار 24 ساعة باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي، على أن يتوجه الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد بإيصال الحجز، مؤكدًا جاهزية جميع الكليات لاستقبال الطلاب، مع إعلان النتائج إلكترونيًا عبر الموقع نفسه.