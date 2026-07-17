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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Oppo K15 ببطارية ضخمة ومروحة تبريد مدمجة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

اقتربت شركة "أوبو" (Oppo) الصينية من الإطلاق الرسمي لهاتفها الذكي الجديد "أوبو كي 15" (Oppo K15) المخصص للفئات المتوسطة واللاعبين، بعد رصد مواصفاته العتادية الرئيسية في وثائق التسجيل الرسمية، والتي كشفت عن تزويد الجهاز ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة (mAh) ومروحة تبريد ميكانيكية مدمجة بالداخل.

بطارية قياسية بسعة 8000 مللي أمبير 

أوضحت البيانات التقنية الواردة في ملفات اعتمادات الهواتف الذكية أن هاتف Oppo K15 سيقدم طفرة عتادية في سعة خلايا الطاقة؛ حيث يحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر سعة بطارية تطرحها الشركة في هذه السلسلة حتى الآن، لتوفير فترات تشغيل طويلة تمتد لعدة أيام من الاستخدام المتواصل دون الحاجة لإعادة الشحن.

وذكرت التقارير الصادرة عن سلاسل التوريد أن البطارية تدعم تقنية الشحن السريع بقوة تبلغ 80 واط (W) عبر منفذ USB Type-C، مما يسمح بملء جزء كبير من هذه السعة القياسية خلال مدة زمنية قصيرة، مع تزويد لوحة الطاقة بشرائح أمان ذكية مخصصة لمراقبة تدفق التيار ومنع الشحن الزائد لحماية الخلايا الكيميائية على المدى الطويل.

مروحة تبريد مدمجة لرفع الأداء العتادي 

وكشفت التسريبات المصاحبة لملفات الهاتف عن دمج أوبو لنظام تبريد نشط متطور يعتمد على مروحة تبريد ميكانيكية مدمجة داخل الهيكل الخلفي للجهاز لأول مرة في هذه الفئة. 

وتعمل المروحة الفوق صوتية على سحب الهواء الساخن وتبديد الحرارة الصادرة عن المعالج والبطارية أثناء جلسات الألعاب الثقيلة أو تشغيل التطبيقات المعقدة، لمنع الاختناق الحراري والمحافظة على استقرار الأداء.

ويتكامل نظام التبريد الميكانيكي مع غرف تبريد بخارية عريضة (Vapor Chamber) مصنوعة من النحاس والجرافيت تغطي المساحة الأكبر من اللوحة الأم لهاتف Oppo K15. 

ويسهم هذا الدمج العتادي في خفض درجة حرارة الهاتف الداخلية بمعدل يصل إلى 10 درجات مئوية مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يضمن تجربة لعب سلسة ومستقرة بمعدل إطارات مرتفع وثابت.

المواصفات المتوقعة وموعد الإطلاق الرسمي 

وأشارت وثائق منصات تقييم الأداء إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج ثماني النواة من الفئات المتقدمة لشركة "مدياتك" (MediaTek)، معززاً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبدأ من 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز (Hz) لتوفير سلاسة بصرية عالية.

وتستعد شركة أوبو لإزاحة الستار رسمياً عن هاتف Oppo K15 خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الأسواق الآسيوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات بطرح الهاتف في الأسواق العالمية تباعاً بأسعار تنافسية، بينما تلتزم الشركة الصمت بخصوص التسعير النهائي وموعد التوفر الفعلي في منافذ البيع بالشرق الأوسط حتى الآن.

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