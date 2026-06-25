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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo Reno 16 يغير قواعد اللعبة بملحق مغناطيسي مبتكر وكاميرات خارقة

هواتف Oppo Reno 16
هواتف Oppo Reno 16
لمياء الياسين

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 16، التي تضم هاتفي Reno 16 و Reno 16c ، في الهند في 2 يوليو، مع التركيز بشكل كبير على التصوير الفوتوغرافي وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. إلى جانب ترقية مكونات الكاميرا، قدمت Oppo أيضًا ملحقًا ذكيًا جديدًا يُسمى Oppo Bubble، بالإضافة إلى العديد من أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الصور والفيديوهات. 

مواصفات وميزات كاميرا سلسلة Oppo Reno 16

يتميز هاتف Oppo Reno 16 بإعداد كاميرا يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 100 درجة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقريب 3.5x توفر طولًا بؤريًا مكافئًا لـ 85 مم للحصول على صور بورتريه طبيعية المظهر مع فصل محسّن للموضوع.


يدعم كل من هاتفي Reno 16 و Reno 16c تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بتقنية HDR عبر الكاميرات فائقة الاتساع والرئيسية والمقربة. كما يقدم الهاتفان ميزة Natural Tone Imaging التي تهدف إلى الحفاظ على دقة ألوان البشرة في مختلف أنواعها وظروف الإضاءة. وتشمل الإضافات الأخرى تسجيل فيديو بدقة 4K .

مواصفات وميزات كاميرا سلسلة Oppo Reno 16

كاميرات الذكاء الاصطناعي من سلسلة أوبو رينو 16
 

تُقدّم سلسلة Reno 16 أيضًا ميزة AI Remix Collage، التي تُمكّن المستخدمين من دمج الصور والصور الحية ومقاطع الفيديو في صورة مجمعة واحدة دون الحاجة إلى تطبيقات تحرير خارجية. وتشمل الميزات البرمجية الأخرى Pop Cam بتسعة أنماط للكاميرا، وPopout 2.0 لتحسين تأثيرات القص واللصق التي تدعم الأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء، وDual-View Video 2.0 للتسجيل باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في آنٍ واحد.


كشفت أوبو أيضًا عن Oppo Bubble، أول كاميرا ذكية مُرفقة من إنتاجها. تزن 27.5 جرامًا، وتُثبّت مغناطيسيًا على سلسلة Reno 16، وتتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.73 بوصة تعرض معاينة الكاميرا الخلفية. كما تعمل كجهاز تحكم عن بُعد بتقنية Bluetooth بمدى يصل إلى 10 أمتار، وتحتوي على بطارية بسعة 550 مللي أمبير، ومصنفة بمعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار، وتدعم إضافة صور حيوانات أليفة وصور فوتوغرافية وصور حية ومقاطع فيديو قصيرة لإضفاء لمسة شخصية.

هواتف Oppo Reno 16 التصوير الفوتوغرافي إنشاء المحتوى صور بورتريه كاميرا ذكية تقنية Bluetooth صور فوتوغرافية مقاطع فيديو قصيرة

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